Marotta non ha più tempo, grossa minaccia dalla Germania | Il pupillo di Inzaghi segue Theo Hernandez

La dirigenza nerazzurra teme il peggio per il suo gioiello. Dalla Bundesliga fanno sul serio: i tifosi tremano per il futuro.

In Italia, il re dei parametri zero è sicuramente il dirigente dell’Inter, Beppe Marotta. Quest’ultimo, sin alle sue passate esperienze alla Sampdoria e alla Juventus, ha sempre dimostrato di avere fiuto per ingaggiare campioni senza dover trattare con le società che detenevano il cartellino.

Anche all’Inter, sta dimostrando sempre di più che questa strategia si rivela essere vincente. In ultimo, basti pensare che proprio nella scorsa estate è riuscito ad ingaggiare senza spendere un centesimo Marcus Thuram.

Il forte centravanti francese è arrivato in nerazzurro per sopperire all’assenza pesante di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, di proprietà del Chelsea, sembrava essere conteso tra Inter e Juventus ma, come di solito accade, il terzo gode.

Infatti, la Roma con l’ex dirigente Tiago Pinto è riuscita a strappare il pass di Lukaku al fine di fargli indossare la casacca giallorossa durante questa stagione. I tifosi dell’Inter, inizialmente, credevano che gli ingaggi di Thuram e di Arnautović non potessero essere sufficienti per dare a Lautaro Martinez un degno compagno di reparto.

Gli impegni imminenti

In realtà il bomber francese si sta rivelando un vero numero 9 con tutte le carte in regola per diventare un vero fuoriclasse. I numeri parlano chiaro, assist e gol sono davvero importanti e sapere di avere un gioiello simile in squadra con un valore di mercato che adesso è alle stelle, fa sì che ancora una volta Marotta abbia la ragione dalla sua parte.

Ora però sembrerebbe proprio che ci sia un altro tassello che il dirigente dell’Inter con tutto il suo staff deve risolvere al meglio al fine di non perdere pezzi pregiati durante la prossima sessione estiva di calciomercato.

Lautaro rinnova o parte?

Infatti, ci sarebbe in ballo una trattativa per far sì che Lautaro Martínez possa restare all’Inter anche in futuro con un adeguamento del contratto. Stando a quanto riportato da la gazzetta dello sport, il calciatore sembrerebbe richiedere 10 milioni di euro ma la società ne offrirebbe otto.

Le parti potrebbero incontrarsi anche se squadre come il Bayern Monaco potrebbero essere interessate al suo profilo per rinforzare la rosa. In vista del nuovo ciclo che verrà inaugurato dai bavaresi nel prossimo anno, sembrerebbe proprio che abbiano adottato anche il fortissimo terzino francese del Milan, Theo Hernandez.