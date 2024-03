Giuntoli colto di sorpresa: il calciatore ha svelato il suo futuro davanti a tutti | Decisione agghiacciante

Per la Juventus questo campionato sembra avere poco altro da offrire e per questo motivo si guarda già al calciomercato estivo. Nelle ultime ore una dichiarazione di uno dei giocatori ha fatto luce sul suo futuro spiazzando tifosi e dirigenza.

La sonora vittoria dell’Inter contro l’Atalanta nel recupero della 21^ giornata di Serie A sembra aver chiuso definitivamente ogni minimo spiraglio per un’inattesa rincorsa finale al titolo. Il campionato in corso ha ancora molto altro da offrire in altre zone calde della classe.

La salvezza è tutt’altro che decisa, con molte squadre che si contendono la possibilità di continuare a militare nella massima serie anche nella futura stagione. Parecchio infuocata è poi la zona che garantisce l’accesso alle coppe europee, con qualche sorpresa.

Il Bologna di Thiago Motta mantiene il quarto posto anche grazie alla sconfitta subita dagli orobici nel recupero contro l’Inter. La Juventus, invece, ha oramai come obiettivo quello di mantenere a debita distanza il Milan terzo in classifica. Ovviamente il campionato è ancora lontano dal termine o ogni squadra deve mantenere alta l’attenzione.

Nell’ambiente bianconero, però, si pensa sempre di più al futuro della squadra. In particolare, si moltiplicano le voci che riguardano il mercato estivo, sia per quanto riguarda la panchina, sia per l’undici titolare. Nelle scorse ore, però, sono arrivate alcune dichiarazioni ufficiali.

Il centrocampista vuole vincere tanto con la Juventus

Era l’estate del 2019 quando Adrien Rabiot si è trasferito ufficialmente alla Juventus dal Paris Saint Germain. Il primo anno fu quello della vittoria dell’ultimo scudetto del ciclo bianconero con la guida di Maurizio Sarri.

A volerlo in bianconero, però, era stato Max Allegri, che ritroverà dopo due stagioni sulla stessa panchina. Il rendimento del centrocampista francese è stato altalenante per lunghi tratti, ma nelle ultime stagioni sembra oramai essere diventato un punto fermo della squadra.

Il rinnovo sembra essere all’orizzonte

Il 22 ottobre scorso per la prima volta ha portato la fascia da capitano contro il Milan. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, e finora il suo futuro è rimasto un’incognita. A fornire qualche indizio, però, ci ha pensato lo stesso Rabiot con le sue dichiarazioni.

A margine delle celebrazioni per il raggiungimento delle 200 presenze con la Juventus, Adrien ha commentato dicendo di essere molto felice a Torino, e che con questa maglia spera di vincere ancora tanto in carriera. Insomma, un indizio che sembrerebbe confermare la volontà di Rabiot di rimanere ancora in bianconero.