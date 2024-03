Meret, è stato il tuo peggior nemico | Il bomber lascia subito la Serie A: addio al top player

Il portiere del Napoli non ha un bel ricordo di lui. Il cecchino lascia il nostro campionato e vola dritto in Europa.

Il portiere del Napoli, Alex Meret, al momento si ritrova fuori dai campi per problemi fisici, ed è per questo che il suo sostituto, Pierluigi Gollini, sta difendendo la porta degli azzurri in queste partite.

L’ex estremo difensore di SPAL e Udinese è giunto diversi anni fa alle pendici del Vesuvio con l’obiettivo di diventare il titolare inamovibile in futuro. Inizialmente, era ostacolato dal portiere Ospina, che sembrava dare maggiori garanzie durante il primo anno di Spalletti al Napoli.

Proprio il tecnico di Certaldo, nella passata stagione calcistica in cui i partenopei hanno trionfato in campionato vincendo il terzo Scudetto della loro storia, sembrava orientato a chiedere un rinforzo tra i pali dopo la fine del contratto con il portiere colombiano.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, secondo alcune indiscrezioni di mercato, sembrava essere vicino a portare tra i pali uno tra Keylor Navas e Kepa. Nessuno dei due, alla fine, è poi approdato in azzurro per dare manforte alla squadra.

Il posto da titolare

A quel punto, Spalletti decise di affidare con grande sicurezza e fermezza il ruolo di portiere titolare proprio ad Alex Meret. Questa decisione, inizialmente, aveva fatto storcere un po’ il naso ai tanti tifosi che credevano che non potesse essere all’altezza della situazione soprattutto dopo la partenza del difensore senegalese Kalidou Koulibaly.

Quest’ultimo poi, essendo stato sostituito dal sudcoreano Kim Min-jae, non è stato rimpianto più di tanto. Il difensore asiatico, infatti, è stato il vero baluardo della retroguardia napoletana al punto da garantire a Meret una tranquillità tale da non subire molti gol e preservare la porta in diversi incontri disputati in campionato e in coppa.

Henry, futuro in Belgio?

Sin da quando Meret è diventato il titolare inamovibile degli azzurri, diversi sono stati gli attaccanti che attualmente militano in Serie A a segnargli un gol, anche se non è stato sufficiente per portare a casa il risultato.

Fra questi è giusto parlare di Thomas Henry, che il 15 agosto del 2022 fu autore di una delle due reti degli scaligeri che persero contro il Napoli per 2-5 allo stadio Bentegodi. Ora, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, non è da escludere che nella prossima sessione estiva il bomber possa lasciare definitivamente Verona e raggiungere il Gent in Belgio che lo aveva corteggiato anche nelle scorse settimane.