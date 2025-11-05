Lucarelli: “Il Catania se la giocherà fino alla fine con Benevento e Salernitana”

Cristiano Lucarelli, ex allenatore di Catania e Ternana tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie C, indicando la squadra di Toscano tra le favorite per la promozione.

“Benevento, Catania e Salernitana sono quelle che se la giocheranno fino alla fine. Ci sono squadre rognose come Cosenza, Monopoli oppure Trapani anche se ha la penalizzazione, ma le prime tre mi sembrano più accreditate. Ascoli, Ravenna e Arezzo nel Girone B sono le principali candidate, spero possa risalire anche la Ternana. Nel Girone C vedo quattro squadre: Vicenza e Brescia e poi occhio al Cittadella e al Lecco“, afferma.

Lucarelli parla anche del Modena, capolista in B: “Non è una sorpresa, per società, organizzazione e calciatori. La sorpresa è invece uno Spezia in netta difficoltà. La B è un campionato difficile, quando guardi il calendario e arrivi da un brutto risultato non hai mai la sensazione di dire che ti rifarai sicuramente la domenica dopo”.







