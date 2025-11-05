Barba: “Bani sposta gli equilibri, il Palermo ha sofferto in sua assenza”

Federico Barba, ex difensore di Benevento e Como, oggi al Persib (in Indonesia), è stato intervistato per Pianeta Serie B e ha parlato delle sue esperienze con Inzaghi e Bani, protagonisti nel Palermo.

“Bani è un giocatore fondamentale, non solo tatticamente ma anche per leadership. Sposta tanti equilibri, è forte. Nulla da togliere agli altri, però lo conosco personalmente e so quanto vale. Non è un caso che in sua assenza il Palermo abbia avuto qualche difficoltà“, afferma.

Su Inzaghi, dice: “Posso parlarne solo bene. Prima ancora che un grande allenatore, è una persona splendida. Ci tengo a sottolinearlo perché spesso ci si concentra sui gol e sui numeri, ma Pippo ha qualità umane rare. Riesce ad entrare nella testa dei giocatori, a motivarli e a tirare fuori il meglio da ciascuno. È una dote che pochi allenatori hanno. Ogni anno, mi auguro che riesca a ottenere i risultati che merita con la squadra che allena”.







