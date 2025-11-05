Bereszynski: “Voglio aiutare il Palermo a raggiungere il suo sogno”

Bartosz Bereszynski è reduce dal buon debutto da titolare nella gara contro il Pescara. Il difensore è stato schierato come braccetto, consentendo a Pierozzi di tornare sulla fascia. In un’intervista per gianlucadimarzio.com, il polacco ha raccontato le sensazioni dopo i primi mesi in rosanero.

“Non potevo immaginare debutto più bello – afferma – . Entrare in campo per la prima volta da titolare con questa maglia in un giorno così importante è stato emozionante. Quando senti lo stadio pieno, vedi i colori rosanero ovunque e percepisci quanto la città ami la sua squadra, capisci subito che qui il calcio è qualcosa che va oltre i novanta minuti. Vincere in una giornata così storica ha dato un valore speciale a tutto: è stato come un piccolo segno del destino”.

“Qui a Palermo voglio dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere il suo sogno, questa città lo merita. E ovviamente tornare in Nazionale sarebbe un grande orgoglio, è sempre il sogno di ogni calciatore, e finché avrò energie e motivazioni continuerò a inseguirlo”, dice.







Sul rapporto con Inzaghi, dice: “Ci rispettiamo molto: io cerco di mettere la mia esperienza al servizio del gruppo, di essere un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. In questo Palermo tutti siamo chiamati a dare qualcosa in più per il collettivo, e se la mia duttilità può essere un’arma in più, ne sono felice”.

