Lucarelli: “Palermo squadra solida, può centrare la promozione ai playoff. Sul futuro…”

Cristiano Lucarelli, ex allenatore di Catania, Ternana e Livorno tra le altre, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoB. Tra i tanti temi affrontati, l’allenatore ha parlato anche del campionato del Palermo, che ha centrato due vittorie consecutive contro Cosenza e Brescia, rilanciando così i propri obiettivi.

“Il Palermo è una squadra di tutto rispetto e anche ben allenata – afferma -, al netto delle difficoltà che si possono incontrare in un campionato difficile come quello di Serie B. Ci sono tutti i presupposti per fare bene: una proprietà solidissima, dirigenti competenti, giocatori forti, un allenatore bravo e anche una piazza con un seguito importante. Sicchè, credo che i rosanero potrebbero raggiungere attraverso i playoff quell’obiettivo che è loro sfuggito in campionato”.

Lucarelli poi si è espresso anche sulla possibilità di tornare ad allenare: “Negli ultimi tre anni ho allenato in Serie B e ho la voglia di un leone di tornare su una panchina cadetta. Le imprese difficili mi hanno sempre stimolato, quindi non chiudo la porta a nessuno. Adesso aspetto una chiamata, nel frattempo sto girando e vedo moltissime partite di Serie B. Cerco di aggiornarmi il più possibile per farmi trovare pronto”.





