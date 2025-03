(AGGIORNATO IL 6 MARZO, ORE 11.29). Ecco le probabili formazioni di Sampdoria – Palermo, match valido per la 29a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento sabato 8 marzo, alle ore 17.15, stadio “Luigi Ferraris” di Genova):

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Veroli; Depaoli, Ricci, Meulensteen, Beruatto; Oudin, Akinsanmiro; Niang.

Indisponibili: Romagnoli, Tutino, Perisan, Ioannou, Bellemo, Ghidotti





Squalificati: Ferrari

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Nikolaou; Pierozzi, Blin, Gomes (Ranocchia), Di Francesco; Verre, Brunori; Pohjanpalo.

Indisponibili: Gomis, Di Bartolo, Di Mariano

Squalificati: Ceccaroni

Alessio Dionisi dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha vinto contro il Brescia. Il tecnico deve fare a meno di Ceccaroni per squalifica ma può contrare sul rientro di Brunori. È tornato a disposizione anche Henry, l’infermeria è praticamente vuota se non si considerano i lungodegenti. Qualche dubbio a centrocampo, il sistema di gioco è sempre il 3-4-2-1.

DIFESA

In porta è confermato Audero. Al posto dello squalificato Ceccaroni dovrebbe giocare Nikolaou, che è mancino e ricoprirebbe naturalmente la posizione sul centrosinistra. Più difficile l’arretramento di Blin, come avvenuto a Cosenza. Col greco in difesa, Magnani resterebbe nel suo posto di centrale e Baniya sul centrodestra.

CENTROCAMPO

Pierozzi è confermato a destra, così come Blin al centro. Qualche dubbio per la catena di sinistra: Di Francesco ha dimostrato di essere tornato a buoni livelli contro il Brescia e va verso la conferma; a ‘proteggerlo’ dovrebbe esserci ancora Gomes, ma Ranocchia sta meglio e insidia il francese.

ATTACCO

Brunori rientra dalla squalifica e si riprende il posto da sottopunta sul centrosinistra. Sul centrodestra, invece, dovrebbe agire Verre, con Le Douaron in panchina. Intoccabile Pohjanpalo davanti.

