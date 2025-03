Sampdoria – Palermo, il doppio ex Baldini: “Da entrambe ci si aspettava di più”

Parla Mattia Baldini, doppio ex della gara. Il dirigente è stato per cinque anni alla Sampdoria, prima come responsabile degli osservatori e poi come direttore sportivo, ma ha lavorato anche come scout internazionale al fianco di Walter Sabatini durante la sua esperienza a Palermo.

Baldini è stato intervistato da La Repubblica e ha commentato il campionato delle due squadre che si affronteranno sabato: “Da Sampdoria e Palermo ci si aspettava di più, ma ultimamente entrambe stanno mostrando il loro potenziale. La Samp ha impressionato per sacrificio, corsa e riempimento degli spazi, mentre il Palermo ha aggiunto qualità con acquisti importanti, come Pohjanpalo, definito un lusso per la categoria”.

Poi, riguardo la gara tra le due sue ex squadre, ha aggiunto: “Mi aspetto una partita interpretata con cautela e grande equilibrio, ma ritengo che ci siano elementi capaci di fare la differenza con una giocata”.





Il match tra Sampdoria e Palermo rappresenta un crocevia importante per la stagione delle due squadre: il Palermo cerca i tre punti per continuare a scalare la classifica verso il miglior piazzamento playoff, mentre la Sampdoria punta ad allontanarsi dalla zona playout.

