Maifredi, ex tecnico del Brescia: “Contro il Palermo perso solo per un rigore”

L’ex allenatore del Brescia, Luigi Maifredi, ha commentato il momento negativo delle Rondinelle. I biancazzurri, nell’ultima gara di campionato, hanno perso 1 – 0 contro il Palermo.

“C’è grande confusione, ma la rosa non è da retrocessione in Serie C, tutt’altro. C’è anche un po’ di sfortuna, è giusto dirlo. Contro il Palermo, domenica, il Brescia ha perso soltanto all’ultimo minuto su rigore. Quando si entra in un vortice di negatività, è dura uscirne”, ha dichiarato Maifredi.

Il Brescia attualmente si trova in zona playout, con gli stessi punti della Sampdoria, prossimo avversario del Palermo. Le rondinelle disputeranno il prossimo turno sabato 8 marzo alle 19:30 contro il Cesena di Mignani che è in corsa per un posto playoff, proprio come i rosanero.





