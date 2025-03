Sciacca, in Coppa Italia un pari col Barletta che sa di impresa. Galfano “Ce la giocheremo”

Prosegue l’avventura dello Sciacca nella Coppa Italia di categoria fase nazionale. Di fronte al blasonato Barletta la truppa neroverde ha dimostrato grande determinazione, chiudendo l’andata dei quarti tra le mura amiche sull’1-1 ma giocando per oltre un’ora in 10 uomini e riequilibrando un match che sembrava segnato.

Infatti, dopo un quarto d’ora, Gueye commette un fallo di reazione che gli costa il rosso e la doccia anticipata. In 10 lo Sciacca va sotto prima dell’intervallo grazie alla rete del barlettano Lattanzio. Nella ripresa la truppa di Galfano non ci sta e trova il pari con una splendida rovesciata di Catanzaro che rimette tutto in equilibrio. I siciliani si giocheranno l’accesso alla semifinale in terra pugliese la prossima settimana.

Al termine del match Angelo Galfano, tecnico dello Sciacca, ha spiegato: “Sapevamo che sarebbe stata difficile in 11 contro 11, figuriamoci in 10. La squadra ha sfornato una grandissima prestazione, ha dato l’anima. Ai ragazzi nell’intervallo ho dettsciaccao di continuare a crederci, con grande sacrificio abbiamo riportato il match in parità e ripeto, tutti meritano grandi complimenti. Ovviamente c’è rammarico per avere giocato oltre 70 minuti in dieci”.





Galfano si dimostra ottimista: “Adesso ce la andremo a giocare in Puglia. Con grande umiltà, col solito sacrificio e con grande rispetto per il Barletta che è veramente forte, ci proveremo in casa loro al ritorno. Loro hanno già vinto il proprio campionato con quasi 20 punti di vantaggio sulla seconda, questo dimostra il tenore dell’avversario, ma ribadisco: ce la andremo a giocare”.

