Sampdoria – Palermo sarà visibile gratis su Dazn

Sampdoria – Palermo, match della 29a giornata di Serie B, sarà disponibile gratis su Dazn. La partita è in programma sabato 8 marzo alle 17.15.

Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Motivazioni altissime al “Ferraris”: Il Palermo cercherà di ottenere la terza vittoria consecutiva per alimentare l’entusiasmo dei propri tifosi e cercare di risalire in classifica, in vista dei playoff. I rosanero affronteranno la Sampdoria, che è alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona playout e cercare di risollevare, da qui alla fine del campionato, una stagione che si è rivelata decisamente al di sotto delle aspettative per la squadra di Leonardo Semplici.





SAMPDORIA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI