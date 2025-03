Palermo e il dubbio Ranocchia: più qualità o maggiore filtro con la Sampdoria?

Filippo Ranocchia non ha disputato nemmeno un minuto nella gara contro il Brescia, un evento più unico che raro. Il calciatore classe 2001, che per più di due mesi è stato sempre schierato tra gli undici titolari, nell’ultima vittoria del Palermo contro il Brescia è rimasto in panchina a causa di un’influenza che non gli ha permesso di essere al top della forma, secondo quanto dichiarato da Dionisi.

Ranocchia, pilastro del Palermo

Ranocchia, in questa stagione, è stato quasi sempre utilizzato dall’allenatore. Il numero 10 è il secondo calciatore con più minuti giocati in questa stagione (2.075), dietro solamente a Nikolaou, che con 2.222 minuti è il più calciatore che ha giocato di più tra i rosa.

Ranocchia è stato impiegato in più ruoli. Il calciatore nato a Perugia è stato schierato da mezzala nel 4-3-3 e nel 3-5-2, ma anche da play basso nel 4-3-3 (sistema di gioco utilizzato da Dionisi nella prima parte della stagione) e nel 3-4-2-1, schema con il quale i rosanero hanno totalizzato due pareggi e due vittorie nelle ultime quattro di campionato.





Blin e Gomes danno equilibrio

Contro il Brescia, al posto dell’ex Juventus, è stato impiegato Gomes che ha affiancato Blin a centrocampo. La loro prestazione ha garantito sicuramente una maggiore copertura in fase difensiva, utile vista la presenza in campo di Di Francesco schierato sulla fascia sinistra, al posto di Lund, per dare più propensione alla fase offensiva.

È cambiato di conseguenza il modo di giocare del Palermo, che ha sfruttato di più le fasce laterali ma ha perduto un po’ di fantasia ed estro al centro, qualità che Ranocchia ha messo in mostra spesso.

L’assenza del centrocampista si è avvertita anche sui calci piazzati, solitamente affidati proprio a Ranocchia e col Brescia ‘delegati’ soprattutto a Verre. Il numero 10 rosa ha già fornito sei assist (quasi tutti su palla inattiva), ha tirato spesso verso la porta avversaria ma ha fatto un solo gol, quello magnifico di La Spezia.

Qualità o solidità contro la Sampdoria?

Uno dei dubbi che Dionisi dovrà sciogliere in vista della prossima gara in esterna contro la Sampdoria riguarderà proprio Ranocchia, che potrebbe nuovamente essere impiegato dal primo minuto.

Una decisione non semplice perché la contemporanea presenza in campo di Verre (ormai titolare fisso) e Ranocchia può fare perdere qualcosa in fase di contenimento ma offrirebbe più soluzioni al gioco offensivo. Tranne che il tecnico non opti per una ‘staffetta’.

Viceversa, appare molto remota la possibilità che Dionisi, come accaduto a Cosenza, decida di arretrare Blin al centro della difesa e di spostare Magnani a sinistra al posto dello squalificato Ceccaroni: la soluzione più probabile è quella del rientro di Nikolaou.

