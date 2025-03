Serie D, Erra “risolleva” il Ragusa dopo il ko: “Squadra in salute, conquisteremo la salvezza”

Il Ragusa sta lottando con le unghie e con i denti per mantenere la permanenza nel campionato di Serie D girone I. Gli iblei attualmente sono in una posizione relativamente tranquilla a quota 32 punti, a +5 sulla zona play out. Per la quota salvezza, più o meno, ne serviranno 40/42 quindi il lavoro non è assolutamente finito.

Nel prossimo turno il Ragusa avrà un’altra gara sulla carta difficile contro la Vibonese quinta in classifica. Difficile ma non proibitiva. I calabresi di Vibo infatti, pur avendo 13 punti in più degli iblei, sono reduci da una sconfitta casalinga inaspettata contro il Sant’Agata che staziona nella parte bassa della graduatoria.

Gli azzurri sono reduci da una sconfitta che sulla carta ci poteva stare, contro il Sambiase quarto in classifica, ma che per come si è svolta la gara ha lasciato un po’ d’amarezza in capitan Garufi e compagni. Infatti, all’iniziale vantaggio per i locali firmato da Ferraro, ha risposto Ahmetaj prima dell’intervallo. Al 60′ però i calabresi sono tornati definitivamente avanti grazie alla rete di Carella.





Alessandro Erra, tecnico del Ragusa, si è detto dispiaciuto per la sconfitta: “C’è grande dispiacere per come è maturata, un episodio ha condizionato la partita. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi che ancora una volta in trasferta hanno dimostrato di che pasta sono fatti”.

Erra prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: “Ovviamente non siamo soddisfatti del risultato, ma la prestazione c’è stata e abbiamo provato a giocarcela fino all’ultimo secondo. Siamo in salute, ci sono ancora tanti punti in palio, dobbiamo continuare così per tirarci fuori definitivamente dalla bassa classifica”.

