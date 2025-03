Osti: “Samp-Palermo? Tante emozioni. Ecco qual è il nostro obiettivo”

“Emozioni in vista? Sicuramente. Una marea di ricordi mi legano alla Samp e al Ferraris, ma poi al fischio di inizio la tensione della partita prenderà il sopravvento”. Non ha dubbi Carlo Osti, intervistato dal Secolo XIX riguardo la sfida contro il suo ex amore: la Sampdoria in cui ha passato da dirigenti oltre dieci anni.

Il ds del Palermo ha raccontato dei retroscena sul suo arrivo. “La chiamata del Palermo è stata inaspettata. E ne sono stato felicissimo. Mi ha dato la possibilità di riprendere a lavorare dopo un anno e mezzo, in un club prestigioso come quello rosanero”.

“Avevo tanta voglia di rimettermi in gioco. La prima telefonata l’ho ricevuta il 31 dicembre dall’ad Giovanni Gardini, con lui avevo già lavorato a Treviso 25 anni fa. “Se dovesse cambiare qualcosa a livello di direzione sportiva, ci verresti?”. La mia risposta, “Quando mi devo pre-

sentare?””.





“Parliamo di due club ambiziosi, con un grande passato. Meriterebbero di tornare al più presto in A. Una differenza è che Genova ha due squadre. Il Palermo alle spalle ha una realtà come il City Football Group, ha fatto cose straordinarie in pochissimo tempo, come appunto il centro sportivo, e sta creando i presupposti per il ritorno in A da club strutturato. Oggi il nostro obiettivo è entrare nei playoff nella posizione mi-

gliore possibile“.