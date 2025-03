Blin: “Con la Sampdoria non sarà facile, ma vogliamo tornare a Palermo con i 3 punti”

Alexis Blin, centrocampista rosanero, è stato intervistato per Palermo Today e ha parlato suo ritorno in campo dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. “Stare così a lungo fuori è stato difficile, non vedevo l’ora di tornare in campo: vivere lo spogliatoio quotidianamente è stata la cosa che mi è mancata di più”, ha dichiarato il francese.

Blin ora punta a dare il massimo per aiutare la squadra nella corsa ai playoff. Dopo il rientro, le sue prestazioni sono state convincenti, dimostrando la sua importanza nello scacchiere di Dionisi. Il centrocampista ha poi analizzato la vittoria contro il Brescia e la prossima sfida contro la Sampdoria. “Contro il Brescia abbiamo ottenuto tre punti fondamentali, abbiamo meritato la vittoria”, ha detto.

Il Palermo adesso si prepara alla trasferta di Genova, una gara delicata per la lotta alla zona playoff. “Sarà difficile giocare lì, ma loro non sono in un momento facile e quindi magari non riusciranno a giocare come al solito vista la posizione in classifica. Dovremo essere bravi ad approfittare di questa loro situazione e provare a portare a Palermo i tre punti”, ha aggiunto.





Il francese si è adattato anche a un ruolo inedito, quello di difensore centrale, una scelta tattica di Dionisi che Blin ha accettato con grande professionalità. “L’ho fatto anche a Lecce, gioco dove mi chiede l’allenatore”, ha spiegato, dimostrando grande disponibilità a mettersi al servizio della squadra.

Blin ha espresso il suo apprezzamento per la città e il clima siciliano. “Che bello avere 15 gradi anche in inverno…”, ha commentato sorridendo. Con il suo rientro e il contributo in campo, il Palermo spera di trovare maggiore continuità e scalare la classifica.

