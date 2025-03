Sampdoria – Palermo, arbitra Perenzoni: un precedente in stagione con i rosa

È Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto l’arbitro scelto per Sampdoria – Palermo, gara valida per la 29a giornata di Serie B, in programma sabato 8 marzo, alle 17.15. C’è già stato un incrocio stagionale con i rosanero.

Perenzoni ha diretto la gara di Coppa Italia vinta dal Palermo sul campo del Parma grazie alla rete di Insigne. Il ‘fischietto’ ha arbitrato altre quattro partite dei rosanero in carriera: il bilancio è di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Il più importante precedente è la finale di ritorno dei playoff di Serie C giocata al “Barbera” e vinta dal Palermo contro il Padova.

Di Iorio e Trinchieri sono gli assistenti, il quarto uomo è Zanotti. Al Var c’è Di Paolo, mentre l’Avar è Ferrieri Caputi.





La designazione completa

SAMPDORIA – PALERMO h. 17.15

PERENZONI

DI IORIO – TRINCHIERI

IV: ZANOTTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: FERRIERI CAPUTI

