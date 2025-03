Sampdoria, emergenza per Semplici in vista della gara col Palermo

Brutte notizie per la Sampdoria, che dovrà affrontare il Palermo in piena emergenza. Il tecnico Leonardo Semplici perde un altro tassello importante: Nikolas Ioannou, fermato da una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro rimediata nella sfida contro il Bari. Il laterale cipriota, che nelle ultime settimane aveva ritrovato continuità nella formazione titolare, dovrà restare ai box per almeno due o tre settimane, complicando ulteriormente le scelte del tecnico doriano.

L’assenza di Ioannou si aggiunge a una situazione già delicata per la Sampdoria, che deve fare i conti con una lunga lista di infortunati. Romagnoli, Benedetti, Tutino e Perisan sono tutti ai margini per problemi fisici, lasciando a Semplici poche alternative per la sfida contro i rosanero. Il tecnico dovrà ridisegnare soprattutto la corsia sinistra, dove gli ultimi movimenti di mercato hanno ridotto le opzioni a disposizione.

Per sostituire Ioannou, il candidato principale è Pietro Beruatto, arrivato a gennaio per dare maggiore solidità alla fascia sinistra. Tuttavia, Semplici sta valutando anche altre soluzioni: Luca Venuti, che potrebbe essere adattato sulla corsia opposta rispetto al suo ruolo naturale, e Alessandro Veroli, solitamente impiegato nella difesa a tre ma che potrebbe avanzare a tutta fascia.





Contro il Palermo, la Samp dovrà stringere i denti e trovare soluzioni per sopperire alle numerose assenze. Rientrano dalla squalifica Riccio e Sibilli, mentre Ferrari deve ancora scontare l’ultimo turno di squalifica.

