Palermo, nuova ‘invasione’ rosanero: già venduti 1.000 biglietti per la gara con la Samp

Il Palermo si appresta a vivere un’altra trasferta di massa in uno degli stadi più prestigiosi. Sabato 8 marzo, in occasione del big match contro la Sampdoria, valido per la 29a giornata di Serie B, oltre 1.000 tifosi rosanero sono pronti a colorare il settore ospiti del “Luigi Ferraris” di Genova. Un dato che conferma ancora una volta il legame indissolubile tra la squadra di Dionisi e il suo popolo, sempre presente, in casa e lontano dalla Sicilia, indipendentemente dai risultati.

La vendita dei biglietti, aperta il 3 marzo, ha subito registrato un grande entusiasmo. Il costo del tagliando è di 20 euro, con una tariffa speciale di 5 euro per le tifose, in occasione della Festa della Donna. I biglietti possono essere acquistati esclusivamente attraverso il circuito Vivaticket, sia online che nei punti vendita fisici autorizzati. Per i residenti in Sicilia, resta obbligatorio il possesso della tessera del tifoso, secondo le disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

A spingere l’entusiasmo del pubblico c’è anche il momento positivo della squadra. Due vittorie consecutive hanno riportato fiducia nell’ambiente, ma il sostegno dei tifosi non è mai mancato, nemmeno nei periodi più difficili. Il “Renzo Barbera” è stato sempre un fortino in termini di calore e passione, mentre in trasferta il Palermo ha potuto contare su un numero importante di sostenitori, anche nelle gare più complicate.





