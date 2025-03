Addio a Bruno Pizzul: il giornalista si è spento a 86 anni

La voce delle notti magiche che ha accompagnato per decenni gli italiani non c’è più. Bruno Pizzul è morto all’ospedale di Gorizia all’età di 86 anni.

Pizzul, nato a Udine l’8 marzo del 1938, era diventato la voce delle gare della nazionale ed è stato il telecronista di cinque Campionati del Mondo e quattro Campionati Europei.

A dar notizia la Rai in cui era entrato nel 1969 e la sua ultima telecronaca è targata 2002. In totale, si tratta di tre decenni di cronache sportive per un personaggio rimasto scolpito nell'immaginario collettivo.