GdS – “La difesa smette di ballare, il Palermo torna un bunker”

“L’imbattibilità mantenuta con Cosenza e Brescia ha restituito tranquillità a Dionisi e trasmesso fiducia in vista della rincorsa play-off”. Lo scrive il Giornale di Sicilia che parla della difesa del Palermo che torna ad essere un bunker e ha ottenuto due clean sheet nelle ultime due gare.

In totale, si tratta della decima volta che la porta rosanero rimane inviolata e in otto occasioni per il Palermo sono anche arrivati i tre punti. I numeri della

difesa colpiscono.

“Ad oggi quella rosanero è la quarta meno battuta della Serie B con 27 reti subite, meglio hanno fatto solo le prime tre della classe (20 Spezia, 24 Pisa, 25 Sassuolo)”, si legge.