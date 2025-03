Di Napoli: “Adoro Palermo. Dionisi può riportare i rosa in Serie A”

Arturo Di Napoli, ex attaccante di Palermo e Messina tra le altre, ha rilasciato un’intervista al portale News Super Scommesse e ha commentato il campionato dei rosanero, fin qui deludente ma con ampi margini di miglioramento nel fine di stagione.

“Il Palermo in Serie B è sempre una sorpresa in negativo – afferma – . L’allenatore Dionisi può riportare la squadra in A. Squadra che è stata ricostruita, dopo un periodo difficile. Ora ha trovato i giusti codici tattici e può salire attraverso i playoff. Tutte le sofferenze di stagione possono infatti esser ripagate se, negli spareggi finali, i rosanero si renderanno protagonisti del grande salto. Palermo è una città che adoro, colorita, con una tifoseria spettacolare. Io ci ho giocato e so quanto la gente può dare ai suoi calciatori”.

Di Napoli ha parlato anche di un’altra sua ex squadra, ovvero il Messina, che sta vivendo una stagione alquanto travagliata: “È una città affamata di calcio, che io mi permetto di consigliare a qualsiasi imprenditore. A livello di emozioni è capace di donare tantissimo, io la conosco bene, so quanto può dare. Serve una proprietà che sappia fare calcio. L’aspetto societario mi sembra quello più urgente da sistemare“.





