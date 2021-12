MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dalla Serie C, ma nella classifica dei ‘grandi’. Ci sono anche Lorenzo Lucca e Luca Moro nella top 20 dei migliori bomber italiani del 2020, che vede al primo posto il solito Ciro Immobile, da anni fra i migliori marcatori in Europa.

Fra i migliori venti c’è l’ex Palermo Lucca, che ha segnato 15 reti nell’anno solare e che occupa così la ventesima posizione, insieme a Federico Chiesa (Juventus) e Alessandro Marotta (Juve Stabia e Modena). Anche per l’ex rosanero contano i gol segnati con due squadre: il Palermo, appunto, e il Pisa. Nove gol con i siciliani, tutti in Serie C, e sei (finora) con la nuova squadra, in serie cadetta.

Avanti, grazie a un gol segnato in più, c’è un altro giovane attaccante che sta facendo benissimo in Sicilia: Luca Moro, del Catania. Il classe 2001 – un anno più giovane di Lucca – ha realizzato 16 gol da gennaio ad oggi e si trova alla sedicesima posizione con altri tre giocatori. Il dato incredibile è che la punta di proprietà del Padova li ha segnati tutti negli ultimi tre mesi: Moro, infatti, non ha segnato neanche un gol con la Spal – con cui ha giocato i primi sei mesi.

Nella top 10, ci sono tanti giocatori di Serie C, come Francesco Galuppini (Renate), Andrea Magrassi (Entella), Emilio Volpicelli (Viterbese), Eric Lanini (Reggiana), Mattia Bortolussi (Cesena), Simone Casiraghi (Sudtirol) e Jacopo Manconi (Albinoleffe). Fra questi, ce n’è anche un del Girone C: Vito Leonetti, della Turris, che ha giocato la scorsa stagione col Matelica. Con i campani, in questa prima parte di campionato, è andato in gol già 7 volte.

I MIGLIORI 20 BOMBER DEL 2021

27 gol – Ciro Immobile

22 gol – Massimo Coda

20 gol – Samuele Mulattieri, Kelvin Yeboah

19 gol – Lorenzo Insigne

18 gol – Francesco Galuppini, Andrea Magrassi, Emilio Volpicelli

17 gol – Lorenzo Pellegrini, Domenico Berardi, Eric Lanini, Vito Leonetti, Mattia Bortolussi, Daniele Casiraghi, Jacopo Manconi

16 gol – Luca Moro, Daniele Ragatzu, Fabio Scarsella, Cosimo Chiricò

15 gol – Lorenzo Lucca, Federico Chiesa, Alessandro Marotta

