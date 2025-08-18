Magnani, nessun “mistero”: il giocatore è fermo per problemi familiari

Problemi familiari. Punto. Questa è l’unica risposta vera e trasparente alle migliaia di domande che circolano per strada, sul sito o su Facebook e che riguardano la prolungata assenza di Magnani dal gruppo squadra. Che si è fatto? Si è infortunato e non lo vogliono dire? Ha litigato con Inzaghi? Con la società? E’ sul mercato? Queste le domande, mischiate a elucubrazioni senza senso, che girano per ora. Niente di tutto questo.

Il Palermo qualche giorno fa ha concesso a Magnani un permesso per motivi familiari, senza specificare il perché. Trattandosi di società professionistica e di giocatore sulla cui serietà professionale non c’è alcun dubbio, è evidente che qualunque sia la motivazione che si cela dietro la fredda etichetta di “problemi familiari” c’è qualcosa di molto serio che giustifica un’assenza prolungata.

E senza scomodare la legge sulla privacy ci sembra giusto e comprensibile che sulla vicenda ci sia un grande riserbo. Il Palermo ha assecondato la volontà del giocatore, nulla filtra dall’entourage di Magnani. Va bene così, è un fatto di rispetto. Che va ben oltre il calcio.





