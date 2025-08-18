Empoli, ufficiali Nasti e Obaretin: il Palermo ci aveva provato per il difensore

Giornata proficua per l’Empoli: il club toscano ha ufficializzato gli acquisti di Nosa Edward Obaretin e Marco Nasti, rispettivamente difensore arrivato in prestito dal Napoli e attaccante arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Cremonese.

Obartetin è stato anche un obiettivo del Palermo: i rosanero, prima di virare su Veroli, avevano fatto un tentativo col Napoli per il calciatore. L’Empoli era però già avanti nella trattativa.

I comunicati

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive calciatore Nosa Edward Obaretin.





Nato a Forlì il 26 gennaio 2003, Obaretin è cresciuto nel settore giovanile del Milan. Nell’estate 2022 passa al Napoli, che lo inserisce nella formazione Primavera con cui disputa 33 gare e segna tre gol. Nella stagione seguente Obaretin si trasferisce al Trento, in Serie C: gioca 33 partite, debuttando nei professionisti il 10 ottobre nello 0-0 contro l’Atalanta Under 23. La prima rete arriva nel match contro la Giana Erminio. L’anno successivo sale in Serie B con il Bari, dove trova spazio con regolarità: saranno 25 le presenze complessive nella stagione 2024/25.

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Cremonese per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto della prestazioni sportive calciatore Marco Nasti.

Nato a Pavia il 17 settembre 2003, Nasti cresce nel settore giovanile del Milan fino alla formazione Primavera. Nell'estate 2022 il ragazzo passa in prestito al Cosenza in Serie B: alla sua prima stagione con i grandi Marco totalizza 27 presenze e 5 reti tra campionato e playout. L'anno seguente si trasferisce al Bari, disputando in tutto 37 gare con 7 gol e 2 assist. Nel 2024 approda alla Cremonese, con cui nell'ultima annata disputa 28 partite contribuendo alla promozione in Serie A.