Abbonamenti, il Palermo fissa un numero massimo e la data di fine campagna

Il Palermo fissa il numero massimo di abbonamenti sottoscrivibili e la data della fine della campagna: il club rosanero ha reso noto con un comunicato che non saranno sottoscrivibili più di 17 mila tessere in questa stagione (è stata già superata quota 15 mila).

Se quota 17 mila dovesse essere raggiunta sarebbe la più alta dalla stagione 2007/08, quando gli abbonamenti sottoscritti furono 19.996.

Inoltre, i rosa aggiungono che la fine della campagna abbonamenti coinciderà con l’inizio ufficiale del campionato di Serie B, sarà quindi sabato 23 agosto l’ultimo giorno utile per sottoscrivere la propria tessera.





Il comunicato

Il Palermo FC comunica che la campagna abbonamenti 2025/2026 si concluderà in concomitanza con l’inizio ufficiale del campionato del Palermo in Serie BKT, in programma sabato 23 agosto alle ore 21.00 allo Stadio Renzo Barbera contro la Reggiana.

I prossimi, fino ad esaurimento disponibilità, saranno quindi gli ultimi giorni a disposizione per sottoscrivere l’abbonamento e assicurarsi la prelazione per la prossima stagione. Il Club ha fissato, infatti, in 17.000 il numero massimo di abbonamenti sottoscrivibili per la stagione in corso e questo sarà il limite massimo garantito di abbonamenti anche nella stagione sportiva 2026/2027.

