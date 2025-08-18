Palermo, ai sedicesimi di Coppa Italia c’è l’Udinese: la vincente affronterà la Juventus
Sarà l’Udinese l’avversaria del Palermo per i sedicesimi di Coppa Italia: i friulani hanno battuto la Carrarese in una delle ultime partite valide per i trentaduesimi di finale.
La partita si giocherà allo stadio Friuli (Bluenergy Stadium) di Udine: in virtù del miglior piazzamento nella scorsa Coppa Italia il club friulano ha infatti questo vantaggio. La partita, data ancora da stabilire, si giocherà tra martedì 23 settembre e giovedì 25 settembre.
In palio non ci saranno solamente gli ottavi di finale, ma anche l’occasione di sfidare la Juventus all’Allianz Stadium di Torino. Per il club rosanero si tratterebbe di una grande occasione, riaffrontare una big del calcio italiano dopo la batosta subita a Napoli la passata stagione (al Maradona è finita 5 – 0).
L’ultima volta che il club rosanero ha invece affrontato una tra Milan, Juventus e Inter risale al 9 aprile 2017: in quell’occasione il Milan vinse 4 – 0 contro il Palermo alla 31a giornata di Serie A.
