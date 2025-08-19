Palermo, dallo 0 – 7 alla bruciante eliminazione in Coppa: l’Udinese rievoca vecchie ferite

Il Palermo affronterà l’Udinese per i sedicesimi di Coppa Italia: le due squadre si torneranno ad affrontarsi 8 anni dopo l’ultima volta. I precedenti tra i due club dicono che a regnare è l’equilibrio ma ci sono delle partite che sono entrate nella storia di entrambe le squadre.

Udinese – Palermo, i precedenti in Serie A

Il Palermo ha affrontato l’Udinese per 38 volte nella storia della Serie A: i rosanero hanno trionfato 14 volte, i friulani per 15 volte, mentre i pareggi sono stati 10. Più precisamente, la partita di Coppa Italia si giocherà a Udine e com’è ovvio che sia in Friuli i precedenti pendono più a favore dei bianconeri (9 vittorie contro le 4 rosanero, 6 i pareggi). L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 19 marzo 2017 e in quell’occasione all’allora Dacia Arena l’Udinese si impose con il risultato di 4 – 1 (in gol Thereau, Zapata, De Paul e Jankto, per il Palermo Sallai).

I precedenti più celebri, purtroppo per il Palermo, si sono giocati al Renzo Barbera: l’Udinese vanta infatti due vittorie clamorose in Sicilia, una nel 2005, l’altra nel 2011. La prima, con il Palermo fresco neopromosso e che a fine anno arriverà in Coppa Uefa e al sesto posto, venne annichilito da un 1 – 5, decisivi la tripletta di Di Michele e i gol di Muntari e Iaquinta.





Lo 0 – 7 del 2011 lo ricordano in molti: una sconfitta che ancora oggi in molti non si spiegano anche perché, sebbene quello non sia stato uno dei migliori campionati del Palermo, i rosa dentro casa avevamo buone statistiche e non c’erano avvisaglie particolari di una simile disfatta. Fu la giornata di Di Natale e Sanchez, autori rispettivamente di una tripletta e un poker. In panchina nei bianconeri c’era Francesco Guidolin, tra i più se non il più amato degli allenatori rosanero.

L’unico precedente in Coppa Italia

Palermo e Udinese si sono già incontrati in Coppa Italia: nella stagione 2007/08 le due compagini si sfidarono agli ottavi di finale. In quegli anni la formula prevedeva che già a partire da quel turno ci fossero degli scontri andata e ritorno. La prima partita si giocò a Udine e si concluse a reti bianche, al ritorno al “Barbera” il Palermo fu beffato da un gol di Floro Flores al 91′ per lo 0 – 1 finale.

LEGGI ANCHE

ABBONAMENTI, FISSATO TETTO MASSIMO

MAGNANI, NESSUN MISTERO: FERMO PER PROBLEMI FAMILIARI