Palermo, con la Reggiana sulla scia dell’entusiasmo: il “Barbera” si prepara

Mancano appena cinque giorni e il pallone tornerà a rotolare anche in campionato: il Palermo esordirà contro la Reggiana. Si farà subito sul serio, con in palio i primi tre punti di una stagione che, almeno sulla carta, si annuncia da protagonista per la squadra di Inzaghi.

Un ruolo da protagonista che vuole recitare anche il pubblico rosanero, pronto a riempire di il “Barbera” per l’inizio della nuova avventura. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per l’esordio di Brunori e compagni contro i granata sono attesi circa 27.000 spettatori.

Un dato leggermente inferiore al sold-out registrato nell’amichevole di lusso contro il Manchester City, ma che conferma comunque l’entusiasmo crescente della piazza, alimentato anche dal passaggio del turno in Coppa Italia contro la Cremonese.





Intanto prosegue la campagna abbonamenti, che si chiuderà proprio in coincidenza con la sfida alla Reggiana di sabato 23 agosto. La società ha fissato il tetto massimo a 17.000 tessere, un obiettivo tutt’altro che proibitivo visto che la quota delle 15.000 è già stata superata.

In caso di raggiungimento, sarebbe il numero più alto dalla stagione 2007/08: l’ennesima testimonianza di una passione che continua a crescere e contagiare l’intera città, complice anche l’ottimo mercato che non è ancora finito: sono imminenti gli arrivi di Joronen e Veroli.

