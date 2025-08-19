GdS – “Rientra l’allarme Peda, ma è in dubbio per la Reggiana”

Nel caso in cui Magnani decidesse di lasciare la società, si punterebbe all’acquisto di un nuovo difensore centrale destro, con Vogliacco del Genoa che rimane in cima alla lista dei preferiti, ma suscita interesse anche in Pisa e Cagliari.

Questa l’opinione del Giornale di Sicilia. Il secondo tema rilevante riguarda le uscite. Tra i calciatori che potrebbero partire, il nome di Vasic non è più in discussione: il centrocampista serbo resterà e avrà modo di giocarsi le proprie opportunità a Palermo.

Situazione definita per Saric: è stato confermato il suo trasferimento all’Antalyaspor con un contratto triennale. Diverse sono invece le posizioni riguardanti Verre e Buttaro. Verre rappresenta un caso complesso: il suo ingaggio elevato per la Serie B scoraggia molte pretendenti, nonostante sia previsto un possibile incentivo economico per facilitarne la partenza.





Per quanto riguarda Buttaro, c’è interesse da parte del Foggia. Nel frattempo è rientrato l’allarme per Peda, costretto a lasciare anticipatamente il campo durante la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese a seguito di uno scontro sulla corsia destra con Pezzella mentre tentava un cross. Il difensore polacco resta in dubbio per la partita contro la Reggiana prevista sabato, ma non si tratta di una lesione preoccupante.