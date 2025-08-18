Dazn propone il piano “MyClubPass”: abbonamento per guardare solo la squadra del cuore

Dazn propone il piano “MyClubPass “: il proprietario dei diritti televisivi di Serie A e B in Italia ha lanciato un’offerta che prevede la visione esclusivamente della propria squadra del cuore a un prezzo minore rispetto all’abbonamento normale. La proposta è valida solamente per un club di Serie A, Dazn ha spiegato termini e condizioni in un comunicato nel quale sono presenti anche i prezzi.

Tutte le sfide e le emozioni solamente della tua squadra di Serie A Enilive con te, in un unico Pass: nasce “MyClubPass” di DAZN

Il piano avrà durata limitata: sarà attivabile fino al 31 agosto da tutti i tifosi che non hanno un abbonamento DAZN attivo (ovvero i clienti la cui disdetta a un precedente abbonamento si sia già perfezionata), dai nuovi clienti e i tifosi che hanno un abbonamento Goal o Sports. Si potrà scegliere tra l’abbonamento annuale con pagamento anticipato e l’annuale con pagamento dilazionato 12 mesi

Inoltre, il listino prezzi rimane invariato per i pacchetti DAZN Sports, DAZN Full, DAZN Family e DAZN Goal, in linea con i piani introdotti a gennaio 2024

Non solo, i contenuti di DAZN per la prossima stagione saranno ancora più ricchi grazie alla partnership con Warner Bros. Discovery: si amplia l’offerta multisport con tutti gli eventi integrali di tennis, ciclismo, UFC, sport invernali trasmessi da Eurosport, e debutta in app l’intrattenimento di Discovery con nuovi canali dedicati che spaziano dall’informazione all’intrattenimento, con show, reality, film e cartoni animati. In anche gli Europei di basket maschili 2025 in partenza il 27 agosto, il volley italiano e internazionale, la NFL e molto altro

I Bar e i Ristoranti potranno attivare DAZN for Business per trasmettere tutte le partite della Serie BKT e i migliori eventi sportivi dell’offerta multisport di Eurosport

Da oggi e solo fino al 31 agosto, tutti i tifosi che non hanno un abbonamento DAZN attivo (ovvero i clienti la cui disdetta a un precedente abbonamento si sia già perfezionata), dai nuovi clienti e i tifosi che hanno un abbonamento Goal o Sports, potranno sottoscrivere il nuovo Pass dedicato a chi ama il massimo campionato di calcio italiano e vuole seguire esclusivamente tutte le partite della propria squadra del cuore, proprio come allo stadio. Con “MyClubPass” gli appassionati potranno vivere ogni passo del cammino della loro squadra impegnata in Serie A Enilive, tra lotte, gloria e passione, senza perdersi nemmeno un momento, in casa e in trasferta della nuova stagione. Sottoscrivendo “MyClubPass” i tifosi potranno accedere anche ai pre e post-partita, agli highlights e ai contenuti on demand dedicati alla propria squadra.





NEW – PIANO CON VALIDITÀ LIMITATA ATTIVABILE FINO AL 31 AGOSTO: DAZN MYCLUBPASS – Il tuo Club di Serie A a partire da un equivalente mensile di 27€/mese.

Scegli la tua squadra al momento della sottoscrizione dell’abbonamento per seguire tutte e 38 le partite che disputerà nel corso della stagione, gli show pre e post-partita, tutti gli highlights, inclusi i nuovi programmi di approfondimento e i contenuti on demand.

Piano sottoscrivibile dal 18 agosto al 31 agosto salvo proroghe o altre promozioni. MyClubPass è sottoscrivibile da tutti i tifosi che non hanno un abbonamento DAZN attivo (ovvero i clienti la cui disdetta a un precedente abbonamento si sia già perfezionata), dai nuovi clienti e i tifosi che hanno un abbonamento Goal o Sports. Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 329€, il prezzo mensile equivale a 27,42€/mese.

il Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 29,99€.

Possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.

