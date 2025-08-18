Catania fuori dalla Coppa, Toscano: “Non vorrei che pensassimo di essere troppo bravi”

Domenico Toscano, allenatore del Catania, ha commentato l’eliminazione della sua squadra dalla Coppa Italia Serie C. I rossazzurri hanno perso in casa del Crotone nella prima gara ufficiale della nuova stagione.

“O si vince o si impara, e noi dobbiamo imparare da questa sconfitta – afferma – . Non mi è piaciuto l’approccio della squadra, dobbiamo essere sempre al livello dell’avversario dal punto di vista motivazionale. Non vorrei che pensassimo di essere troppo bravi. Potevamo fare di più. Negli ultimi sedici metri dobbiamo essere più decisi, cattivi e fare la scelta giusta”.

“Partite facili non ce ne sono, quella di oggi è stata un ‘Benvenuto nel Girone C’ . Meritavamo forse il pareggio, loro sono stati bravi su un’azione in cui dovevamo fare meglio”, conclude Toscano.





