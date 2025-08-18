Gazzetta – “Palermo è al top: Inzaghi adesso ha due squadre”

“Il Palermo sembra pronto per una stagione da protagonista. Ha esibito personalità, organizzazione, elasticità tattica e individualità da categoria superiore. S’è mosso da squadra, come se le lezioni di Inzaghi fossero state metabolizzate”. Scrive così Fabio Licari, che sulle pagine della Gazzetta commenta la vittoria dei rosa sulla Cremonese.

Pressing alto, chiusura veloce a cinque, ripartenze verticali di sponda: sono i segni caratteristici sulla nuova carta d’identità. Tatticamente sembra un Palermo mobile, simile al Pisa dell’anno scorso.

Il Palermo è coperto in quasi tutti i settori. I rosa giocheranno per la A, hanno due interpreti in quasi ogni ruolo, mentalità da promozione. Il Palermo ha però tanti trentenni in squadra, cioè esperienza ma la possibile controindicazione del fiato più corto se la stagione dovesse allungarsi oltre il previsto. Inzaghi dovrà gestire il turnover.





LEGGI ANCHE

PALERMO, PRIME TRACCE DI “INZAGHISMO”

PALERMO “RIGOROSO” COME MAI