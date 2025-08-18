CorSport – “Palermo, mentalità da Inzaghi”

“La prima cosa che salta agli occhi del Palermo di Inzaghi è una diversa condizione nell’interpretazione del gioco“. Scrive così Paolo Vannini, che sulle pagine del Corriere dello Sport analizza la vittoria sulla Cremonese.

Sembra che la squadra si applichi maggiormente, che i nuovi innesti abbiano coperto certi vuoti, che parecchi dei confermati stiano alzando il livello delle prestazioni rispetto alla scorsa stagione. Un altro segnale di diversità che deve essere confermato è la continuità all’interno dello stesso match.

Nella settimana che porterà al debutto in campionato, ci sono un paio di interrogativi da risolvere. Il primo riguarda Peda. Le sue condizioni saranno verificate nei prossimi giorni nella speranza che non si tratti di un infortunio serio. Nello stesso tempo si attendono notizie sul rientro in sede di Magnani, assente da due settimane per motivi personali (non fisici).





LEGGI ANCHE

PALERMO, PRIME TRACCE DI “INZAGHISMO”

PALERMO “RIGOROSO” COME MAI