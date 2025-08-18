GdS – “Calciomercato Palermo, Veroli sta arrivando. C’è l’idea Vogliacco”

Il Palermo dovrebbe definire il trasferimento di Veroli nei prossimi giorni. Come riportato sul Giornale di Sicilia, si attendono solo gli ultimi passaggi prima del comunicato ufficiale. I rosa così avranno il vice-Ceccaroni senza andare a occupare slot over.

Con Veroli e Joronen, il mercato del Palermo si potrebbe considerare virtualmente chiuso, ma ci potrebbero essere ulteriori movimenti. Tra i profili interessanti per la difesa c’è Vogliacco, difensore classe 1998 in uscita dal Genoa. Il suo arrivo è subordinato alla situazione di Magnani, che sarà chiarita nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, Saric è vicino all’Antalyaspor. Vasic piace in Serie B ma il club lo considera incedibile. Tutto fermo per Buttaro e Verre, fuori dal progetto tecnico.





