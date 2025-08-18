​​

GdS – “Calciomercato Palermo, Veroli sta arrivando. C’è l’idea Vogliacco”

Redazione 18/08/2025 07:30





Il Palermo dovrebbe definire il trasferimento di Veroli nei prossimi giorni. Come riportato sul Giornale di Sicilia, si attendono solo gli ultimi passaggi prima del comunicato ufficiale. I rosa così avranno il vice-Ceccaroni senza andare a occupare slot over.

Con Veroli e Joronen, il mercato del Palermo si potrebbe considerare virtualmente chiuso, ma ci potrebbero essere ulteriori movimenti. Tra i profili interessanti per la difesa c’è Vogliacco, difensore classe 1998 in uscita dal Genoa. Il suo arrivo è subordinato alla situazione di Magnani, che sarà chiarita nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, Saric è vicino all’Antalyaspor. Vasic piace in Serie B ma il club lo considera incedibile. Tutto fermo per Buttaro e Verre, fuori dal progetto tecnico.


LEGGI ANCHE

PALERMO, PRIME TRACCE DI “INZAGHISMO”

PALERMO “RIGOROSO” COME MAI

1 thought on “GdS – “Calciomercato Palermo, Veroli sta arrivando. C’è l’idea Vogliacco”

  1. Io penso che con Magnani, non so per quali motivi, si andrà alla risoluzione. Pertanto è necessario ritoccare la difesa. Poi continua essere il tallone d Achille la cabina di regia. Il centrocampo produce zero, manca il fosforo.

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *