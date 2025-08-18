Marino: “Il Palermo è attrezzato per un campionato di alto livello”

Pasquale Marino, ex allenatore di Salernitana e Catania tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha parlato anche del prossimo campionato di Serie B, citando il Palermo come grande favorita per la promozione.

“Il Palermo è attrezzato per un campionato di alto livello, vincente. Poi ci sono altre squadre altrettanto attrezzate. Senza dimenticare le possibili sorprese”, afferma.

Marino parla anche di un ex rosanero, Lucca, che ha cominciato una nuova avventura in un club importante come il Napoli: “Ha tanta personalità e l’ha dimostrata in diverse circostanze, ad esempio nell’episodio del rigore che magari è stato criticato, però ha fatto un gesto di grande personalità. Ha tolto ha voluto tirare a tutti i costi mentre c’è gente che quando c’è da calciatore magari si nasconde”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, PRIME TRACCE DI “INZAGHISMO”

PALERMO “RIGOROSO” COME MAI