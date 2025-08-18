Palermo “rigoroso” come mai: cinque su cinque dal dischetto / I PRECEDENTI

Il Palermo torna a vincere una lotteria dei rigori dopo oltre 6 anni. Gli uomini di Inzaghi si sono reso protagonisti di una vittoria oltre il 90′ ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese, iniziando con il piede giusto la stagione. Cinque rigori su cinque è un primo piccolo record del nuovo millennio. A Cremona dal dischetto si sono presentati Brunori, Palumbo, Corona, Augello e Ceccaroni: tutti sono riusciti a battere Audero (non sempre perfetto). A completare l’opera ci ha pensato Bardi, che ha parato il quinto rigore della Cremonese tirato da Johnsen.

Il Palermo e i rigori: i precedenti del 21° secolo

L’ultima volta che il Palermo si è giocato la partita ai rigori risale alla stagione 2019/20: si trattava della Coppa Italia di Serie D. Gli uomini di Pergolizzi andarono incontro a una figuraccia al “Barbera” facendosi eliminare dal Biancavilla, dopo un 1 – 1 in campo. Ai rigori sbagliarono Juan Mauri e Roberto Crivello. Sebbene i rosa non puntassero più di tanto alla competizione, vedere il club catanese vincere alla Favorita (con pochissimi spettatori) fece un certo effetto.

L’ultima vittoria risale alla stagione 2018/19: il Palermo di Tedino che militava in Serie B evitò la figuraccia contro il Vicenza (allora in Lega Pro) al secondo turno di Coppa Italia avvicinandosi alla perfezione dal dischetto. Sbagliò solamente Nestorovski il primo penalty della sequenza, poi sei reti consecutive per l’8 a 7 finale.





Il capolinea di De Zerbi

Poca fortuna per il Palermo nelle stagioni 2016/17 e 2017/18 quando sono arrivate le eliminazioni contro Spezia e Cagliari. Contro lo Spezia, la squadra rosanero che militava in Serie A andò incontro a una brutta figura che costò la panchina a Roberto De Zerbi: fatali gli errori dal dischetto di Balogh e Goldaniga dopo uno scialbo 0 – 0 in campo.

Contro il Cagliari di serie A, invece, il Palermo (allora in serie B) conquistò l’1 a 1 al termine dei supplementari ma ai rigori furono decisivi gli errori di Jajalo e Aleesami, presentatisi rispettivamente dal dischetto come primo e secondo tiratore.

Palermo, che figuraccia col Siena!

Nel 2011 il Palermo disputò due lotterie dei rigori: la prima a gennaio, nei quarti di finale contro il Parma. Una partita finita 0 – 0 anche dopo i supplementari e finita 5 – 4 dopo i penalty, per i rosa sbagliò solamente Cassani, primo a battere, mentre per gli emiliani sbagliarono Crespo e Valiani. Snodo importantissimo per il Palermo che poi riuscì ad arrivare in finale, eliminando il Milan al turno successivo. Nello stesso anno ma nella stagione successiva i rosa, guidati da Mangia, furono eliminati dal Siena dopo un pirotecnico 4 – 4. Partita da ricordare per la tripletta di Ilicic ma anche perché i rosa riuscirono nella clamorosa “impresa” di sbagliare tutti i rigori della lotteria. A fallire Bollino (un Primavera palermitano), lo stesso Ilicic e il difensore Cetto.

I precedenti europei e storici

In questo secolo il Palermo ha partecipato ai calci di rigore anche in una competizione europea: nel 2007/08 i rosa furono eliminati al primo turno dell’allora Coppa Uefa per mano del Mladá Boleslav. I rosa furono molto sfortunati, riuscirono a vincere all’andata in Repubblica Ceca per 0 – 1, ma al Barbera non riuscirono a difendere il vantaggio, prendendo gol al 94′. Dal dischetto sbagliarono Cavani e Caserta.

Impossibile non menzionare i due casi storici in cui il Palermo perse delle coppe proprio in finale a causa dei calci di rigore: nel 1974 i rosa persero la Coppa Italia contro il Bologna, match ancora ricordato per l’arbitraggio molto discutibile di Sergio Gonella. Dopo l’1 – 1 ai regolamentari, arrivato per via di un rigore troppo generoso, alla lotteria sbagliarono gli ultimi due rigori Vullo e Favalli, dopo le reti di Vanello, Magistrelli e Barbana.

Nel 1990 il Palermo invece perse la Coppa Italia Serie C davanti al proprio pubblico, al “Renzo Barbera”: dopo un doppio confronto in finale contro la Lucchese (2 – 1 a Lucca, 1 – 0 a Palermo), ai rigori per i rosa sbagliò Cancelli, mentre tra le fila dei toscani ci furono cinque reti su cinque. Per il Palermo guidato da Franco Liguori segnarono dal dischetto Accardi, Auteri, Cangini e Favo.

