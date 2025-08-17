Buffa: “Palermo – Manchester City? Tutto business. Non c’è rispetto per la storia dei club”

Federico Buffa, noto giornalista-narratore e volto di Sky Sport, è stato intervistato per l’edizione palermitana di Repubblica e ha espresso la sua opinione su Palermo – Manchester City, amichevole che ha visto affrontarsi due squadre del CFG.

“Questo è il mondo contemporaneo. Un’amichevole non dovrebbe svolgersi tra due proprietà compatibili, invece oggi succede. Secondo me non si ha più rispetto per la storia dei club“, afferma.

“È tutto business – continua – . La maglia del Palermo è una maglia significativa, i cui colori, secondo quanto si narra, sono derivati da un lavaggio finito male. Il Palermo, di fatto, lo fondarono gli inglesi e io sono sicuro che i proprietari non sanno nulla di questa storia”.





L’amichevole, però, ha avuto un grande successo di pubblico. Buffa in merito dice: “Ben venga. Mi dispiace soltanto che tutte queste proprietà straniere non abbiano un particolare affetto per la storia del calcio italiano. Non c’è più romanticismo“.

