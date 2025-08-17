Trapani col brivido, è ai sedicesimi di Coppa Italia Serie C: eliminato il Picerno ai rigori

Il Trapani vola ai sedicesimi di Coppa Italia Serie C ma con che fatica: gli uomini di Aronica hanno eliminato il Picerno dopo la lotteria dei calci di rigore. E al 90′ aveva un piede e mezzo fuori dalla competizione.

I tempi regolamentari sono infatti finiti con il risultato di 1 – 1: al 39′ Pugliese ha portato in vantaggio il Picerno, mentre al 91′ è arrivato il pari dei granata con Fischnaller.

Ai rigori il Trapani è stato impeccabile: 4 su 4 segnati. Il Picerno ha invece sbagliato il primo e il quinto. Al prossimo turno i granata affronteranno la vincente tra Salernitana e Sorrento.



