Catania fuori dalla Coppa Italia Serie C, etnei eliminati dal Crotone
Parte col piede sbagliato la stagione del Catania: i siciliani sono stati eliminati dalla Coppa Italia Serie C, a passare il turno è stato il Crotone con il risultato di 1 – 0.
Decisiva ai fini del risultato finale la rete al 9’ del primo tempo di Murano. A niente sono serviti gli attacchi degli etnei, che così come il Siracusa non vanno oltre i trentaduesimi di finale. Va avanti invece il Trapani, che ha eliminato ai rigori il Picerno.
Il prossimo impegno, il primo del campionato di Serie C, gli etnei lo giocheranno al Massimino ospitando il Foggia di Delio Rossi.
