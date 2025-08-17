Calciomercato Palermo, è fatta per Joronen: sarà lui il nuovo portiere

Il Palermo ha trovato il nuovo estremo difensore. La società rosanero, costretta a tornare sul mercato dopo l’infortunio di Gomis, ha scelto la soluzione che ritiene più affidabile. È fatta per Jesse Joronen, portiere finlandese attualmente svincolato.

La dirigenza ha optato per la strada più percorribile in un momento considerato ’emergenziale’. Al momento, infatti, l’unico portiere esperto a disposizione è Bardi, affiancato soltanto dai giovani Di Bartolo e Cutrona. La condizione di svincolato di Joronen, reduce dall’esperienza al Venezia, ha facilitato la trattativa rispetto ad altre piste più complesse.

Gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale

Per la chiusura dell’operazione mancano soltanto gli ultimi dettagli burocratici e contrattuali, che dovrebbero essere definiti nei prossimi giorni. L’annuncio ufficiale è atteso già per la prossima settimana. Tra i nomi valutati, la dirigenza ha preferito il profilo di Joronen rispetto ad alternative come Klinsmann, Semper e Gollini.





Il portiere finlandese, classe 1993, arriva a Palermo dopo una stagione complicata in Serie A con il Venezia. Partito da titolare, è finito presto in panchina dopo alcune incertezze e ha chiuso il campionato con appena otto presenze. A fine stagione, il club lagunare ha deciso di non rinnovargli il contratto.

I precedenti positivi in Serie B e il legame con Inzaghi

Nonostante le difficoltà recenti, Joronen vanta ottime esperienze in Serie B, sia con la maglia del Venezia che con quella del Brescia. Proprio in Lombardia, nella stagione 2021/22, il portiere ha avuto modo di lavorare con Inzaghi, oggi allenatore del Palermo, che ne conosce bene le qualità.

Per i rosanero, quindi, Joronen rappresenta una scelta di garanzia a medio-lungo termine. Il suo arrivo consentirà a Inzaghi di contare su un portiere con esperienza nel campionato cadetto e con caratteristiche già testate dal tecnico in passato.

Bardi e Joronen

Nel frattempo, nelle prime partite di campionato sarà con ogni probabilità Bardi a difendere la porta del Palermo. L’ex Reggiana, decisivo a Cremona, è considerato più pronto e affidabile nell’immediato. Joronen, infatti, dovrà recuperare il ritmo gara, dopo un periodo di inattività dovuto allo status di svincolato, sebbene si sia allenato individualmente.

Il piano del Palermo è chiaro: nell’immediato piena fiducia a Bardi, ma con l’idea di rendere Joronen titolare nel corso della stagione. Sarà poi il campo a stabilire le gerarchie definitive.

Mercato e difesa: altri possibili movimenti

Con l’arrivo del nuovo portiere, il club rosanero ritiene di aver trovato la soluzione tra i pali. Tuttavia, negli ultimi giorni di mercato non sono escluse ulteriori operazioni, soprattutto nel reparto difensivo. Da monitorare anche le condizioni di Peda, che si sottoporrà a esami medici nella giornata di lunedì.

Il Palermo, quindi, chiude il capitolo portiere con l’arrivo di Joronen, ma resta vigile su altri fronti per completare al meglio la rosa a disposizione di Inzaghi.

