Calciomercato Palermo, è fatta per Joronen: sarà lui il nuovo portiere
Il Palermo ha trovato il nuovo estremo difensore. La società rosanero, costretta a tornare sul mercato dopo l’infortunio di Gomis, ha scelto la soluzione che ritiene più affidabile. È fatta per Jesse Joronen, portiere finlandese attualmente svincolato.
La dirigenza ha optato per la strada più percorribile in un momento considerato ’emergenziale’. Al momento, infatti, l’unico portiere esperto a disposizione è Bardi, affiancato soltanto dai giovani Di Bartolo e Cutrona. La condizione di svincolato di Joronen, reduce dall’esperienza al Venezia, ha facilitato la trattativa rispetto ad altre piste più complesse.
Gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale
Per la chiusura dell’operazione mancano soltanto gli ultimi dettagli burocratici e contrattuali, che dovrebbero essere definiti nei prossimi giorni. L’annuncio ufficiale è atteso già per la prossima settimana. Tra i nomi valutati, la dirigenza ha preferito il profilo di Joronen rispetto ad alternative come Klinsmann, Semper e Gollini.
Il portiere finlandese, classe 1993, arriva a Palermo dopo una stagione complicata in Serie A con il Venezia. Partito da titolare, è finito presto in panchina dopo alcune incertezze e ha chiuso il campionato con appena otto presenze. A fine stagione, il club lagunare ha deciso di non rinnovargli il contratto.
I precedenti positivi in Serie B e il legame con Inzaghi
Nonostante le difficoltà recenti, Joronen vanta ottime esperienze in Serie B, sia con la maglia del Venezia che con quella del Brescia. Proprio in Lombardia, nella stagione 2021/22, il portiere ha avuto modo di lavorare con Inzaghi, oggi allenatore del Palermo, che ne conosce bene le qualità.
Per i rosanero, quindi, Joronen rappresenta una scelta di garanzia a medio-lungo termine. Il suo arrivo consentirà a Inzaghi di contare su un portiere con esperienza nel campionato cadetto e con caratteristiche già testate dal tecnico in passato.
Bardi e Joronen
Nel frattempo, nelle prime partite di campionato sarà con ogni probabilità Bardi a difendere la porta del Palermo. L’ex Reggiana, decisivo a Cremona, è considerato più pronto e affidabile nell’immediato. Joronen, infatti, dovrà recuperare il ritmo gara, dopo un periodo di inattività dovuto allo status di svincolato, sebbene si sia allenato individualmente.
Il piano del Palermo è chiaro: nell’immediato piena fiducia a Bardi, ma con l’idea di rendere Joronen titolare nel corso della stagione. Sarà poi il campo a stabilire le gerarchie definitive.
Mercato e difesa: altri possibili movimenti
Con l’arrivo del nuovo portiere, il club rosanero ritiene di aver trovato la soluzione tra i pali. Tuttavia, negli ultimi giorni di mercato non sono escluse ulteriori operazioni, soprattutto nel reparto difensivo. Da monitorare anche le condizioni di Peda, che si sottoporrà a esami medici nella giornata di lunedì.
Il Palermo, quindi, chiude il capitolo portiere con l’arrivo di Joronen, ma resta vigile su altri fronti per completare al meglio la rosa a disposizione di Inzaghi.
5 thoughts on “Calciomercato Palermo, è fatta per Joronen: sarà lui il nuovo portiere”
Il Palermo ha deciso per la soluzione più facile (più economica). Spero che con i soldi risparmiati dal mancato ingaggio di Klinsmann (1/1,5 mln) si possa trovare un altro difensore affidabile e un centrocampista per completare un organico comunque già competitivo.
Due portieri non eccezionali, ma comunque esperti ed affidabili: Per la Serie B vanno più che bene. Inoltre, a detta di tanti giornali o siti di news, Veroli dovrebbe fare le visite mediche inizio settimana prossima.
Buoni propositi per la stagione calcistica 2025-26: quando entro in questo sito, limitarmi a leggere solo gli articoli, senza cedere alla curiosità di scendere a leggere i commenti.
Come diceva il buon Riccardo Pazzaglia a “Quelli della notte”: “Il livello è basso”. Troppo basso per me.
Tra i due portieri ingaggiati meglio Bardi, che, comunque non è il massimo. Speriamo che basti per la promozione.
Direttore scusi se vado fuori tema, che notizie ci sono su Magnani?