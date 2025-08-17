Crotone – Catania in diretta tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Coppa Italia Serie C

Questa sera il Catania scende in campo a Crotone per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C 2025/26. Una sfida dal sapore particolare, che segna l’inizio ufficiale della stagione per i rossazzurri e rappresenta subito un test importante in vista del campionato.

Saranno oltre 600 tifosi etnei a sostenere la squadra allo stadio “Ezio Scida”. Per chi resterà a casa, invece, c’è la possibilità di seguire il match in diretta tv e streaming.

Dove vedere Crotone – Catania in diretta tv 📺

La partita Crotone-Catania sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e sul canale Sky Sport 251.





Partita: Crotone – Catania

Data: domenica 17 agosto 2025

Orario: 21.00

Stadio: Ezio Scida, Crotone

Diretta TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251)

Crotone – Catania in diretta streaming 💻📱

Per chi preferisce lo streaming, ci sono due opzioni:

Sky Go – disponibile per tutti gli abbonati Sky, accessibile da pc, smartphone e tablet tramite app o sito ufficiale. NOW – il servizio streaming on demand di Sky. In questo caso sarà necessario acquistare il Pass Sport per accedere alla diretta.

L’attesa dei tifosi e il clima della vigilia 🔴🔵

Nonostante le festività cittadine legate alla Patrona, i biglietti messi a disposizione dal Crotone sono andati esauriti in breve tempo. Il settore ospiti sarà colorato dai 600 catanesi in trasferta, segnale di un legame sempre più forte tra squadra e tifoseria.

Per il Catania è un debutto che arriva con un carico di entusiasmo diverso rispetto al passato: niente più problemi burocratici e penalizzazioni, ma un gruppo consolidato e rinforzi mirati.

Lo scorso anno la squadra fu costretta a presentarsi in Coppa con difficoltà organizzative, mentre oggi il quadro è completamente cambiato: oltre 11mila abbonati, un ritiro svolto senza intoppi e la guida tecnica di Domenico Toscano, garanzia di esperienza e continuità.

Le prospettive stagionali 🔮

Il Catania viene indicato dagli osservatori come una delle squadre di vertice del girone meridionale, insieme a Benevento e Salernitana. La sfida di Coppa Italia, quindi, non è solo un antipasto ma un vero banco di prova per testare la condizione della squadra a pochi giorni dal via del campionato.

✅ In sintesi:

Crotone – Catania in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Streaming su Sky Go e NOW.

Calcio d’inizio alle 21.00 di domenica 17 agosto 2025 .

Attesi oltre 600 tifosi rossazzurri allo stadio “Ezio Scida”.