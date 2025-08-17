Crotone – Catania in diretta tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Coppa Italia Serie C
Questa sera il Catania scende in campo a Crotone per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C 2025/26. Una sfida dal sapore particolare, che segna l’inizio ufficiale della stagione per i rossazzurri e rappresenta subito un test importante in vista del campionato.
Saranno oltre 600 tifosi etnei a sostenere la squadra allo stadio “Ezio Scida”. Per chi resterà a casa, invece, c’è la possibilità di seguire il match in diretta tv e streaming.
Dove vedere Crotone – Catania in diretta tv 📺
La partita Crotone-Catania sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e sul canale Sky Sport 251.
-
Partita: Crotone – Catania
-
Data: domenica 17 agosto 2025
-
Orario: 21.00
-
Stadio: Ezio Scida, Crotone
-
Diretta TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251)
Crotone – Catania in diretta streaming 💻📱
Per chi preferisce lo streaming, ci sono due opzioni:
-
Sky Go – disponibile per tutti gli abbonati Sky, accessibile da pc, smartphone e tablet tramite app o sito ufficiale.
-
NOW – il servizio streaming on demand di Sky. In questo caso sarà necessario acquistare il Pass Sport per accedere alla diretta.
L’attesa dei tifosi e il clima della vigilia 🔴🔵
Nonostante le festività cittadine legate alla Patrona, i biglietti messi a disposizione dal Crotone sono andati esauriti in breve tempo. Il settore ospiti sarà colorato dai 600 catanesi in trasferta, segnale di un legame sempre più forte tra squadra e tifoseria.
Per il Catania è un debutto che arriva con un carico di entusiasmo diverso rispetto al passato: niente più problemi burocratici e penalizzazioni, ma un gruppo consolidato e rinforzi mirati.
Lo scorso anno la squadra fu costretta a presentarsi in Coppa con difficoltà organizzative, mentre oggi il quadro è completamente cambiato: oltre 11mila abbonati, un ritiro svolto senza intoppi e la guida tecnica di Domenico Toscano, garanzia di esperienza e continuità.
Le prospettive stagionali 🔮
Il Catania viene indicato dagli osservatori come una delle squadre di vertice del girone meridionale, insieme a Benevento e Salernitana. La sfida di Coppa Italia, quindi, non è solo un antipasto ma un vero banco di prova per testare la condizione della squadra a pochi giorni dal via del campionato.
✅ In sintesi:
-
Crotone – Catania in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.
-
Streaming su Sky Go e NOW.
-
Calcio d’inizio alle 21.00 di domenica 17 agosto 2025.
-
Attesi oltre 600 tifosi rossazzurri allo stadio “Ezio Scida”.