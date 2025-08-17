Picerno – Trapani, c’è la diretta tv e streaming? Dove vederla, canale, orario / Coppa Italia Serie C

La nuova Coppa Italia Serie C 2025/26 prende ufficialmente il via. Picerno – Trapani andrà in scena allo stadio “Donato Curcio” domenica 17 agosto 2025, con calcio d’inizio fissato alle 18.00.

I tifosi si chiedono: sarà trasmessa in diretta tv o in streaming? Ecco tutte le informazioni utili su dove vedere la partita, i dettagli sul canale, l’orario e il contesto della sfida.

Picerno – Trapani, diretta tv e streaming 📡

La partita non sarà trasmessa in diretta tv da Sky o NOW.





👉 Infatti, nonostante Sky detenga i diritti televisivi anche per la Coppa Italia Serie C, le trasmissioni inizieranno soltanto dagli ottavi di finale in poi.

📺 Canale TV: nessuna diretta prevista

💻 Streaming: non disponibile

⏰ Orario: domenica 17 agosto 2025, ore 18.00

🏟 Stadio: Donato Curcio, Picerno

Trapani a caccia della prima vittoria sul Picerno

Il Trapani si prepara al debutto in Coppa Italia di Serie C contro il Picerno con un doppio obiettivo: conquistare il passaggio del turno e ottenere la prima vittoria in assoluto contro i lucani.

Nei due precedenti confronti, infatti, i granata non sono mai riusciti a imporsi: una sconfitta e un pareggio il bilancio. Il primo incrocio risale all’esordio casalingo della scorsa stagione, quando il Trapani crollò 3 – 0 e il presidente Antonini decise di esonerare Alfio Torrisi, affidando la panchina a Salvatore Aronica, oggi allenatore della squadra.

Nel ritorno, con Ezio Capuano in panchina, la gara si concluse 0 – 0 in un match bloccato e privo di emozioni, in cui entrambe le formazioni pensarono più a non rischiare che a creare occasioni.

Picerno – Trapani, info utili sulla partita 📝

Competizione: Coppa Italia Serie C 2025/26

Turno: Primo turno eliminatorio

Data: domenica 17 agosto 2025

Orario: ore18.00

Stadio: Donato Curcio (Picerno)

Diretta tv/streaming: non disponibile