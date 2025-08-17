Audero: “Contro il Palermo si sono viste cose buone, abbiamo dato sensazione di solidità”

“Si sono viste cose buone in vista del campionato, abbiamo dato sensazione di solidità. Sappiamo che ci aspetta un’annata difficile, ma vogliamo toglierci le nostre soddisfazioni”. Parla l’ex della sfida. Emil Audero ha dato il suo parere dopo la sconfitta della sua Cremonese in Coppa.

“E’ stato un buon test, se guardiamo i 90 minuti. Sicuramente abbiamo tenuto bene in difesa, il Palermo stesso è una squadra che aggredisce abbastanza alta, il campo non era nelle migliori condizioni e a volte questo può incidere sull’ultimo passaggio. A prescindere da tutto ciò, credo che abbiamo fatto una buona partita. Ci sono tanti aspetti da migliorare, ma non mi sento nemmeno di dire che abbiamo fatto male”.

“Siamo ancora in una fase iniziale, la maggior parte dei nuovi è qui da meno di un mese. Stiamo lavorando bene seguendo le indicazioni del mister, se guardiamo alla partita sono state fatte buone cose in vista del campionato. Col mercato ancora aperto ci sono innesti che possono ancora arrivare, oltre a chi è arrivato da poco che può integrarsi al meglio nel gruppo. Ripeto che è stato un buon test e spiace di essere usciti, ma abbiamo fatto buone cose dando sensazione di solidità. C’è da migliorare su alcuni aspetti e da lunedì prepareremo al meglio l’inizio di campionato”



