Cremonese – Palermo 0 – 0 (4 – 5 dcr), le pagelle dei quotidiani
Buona la prima per il Palermo che batte ai rigori la Cremonese, passa il turno di Coppa Italia e diventa la prima squadra nella competizione a vincere in trasferta. Voti positivi per i rosa nei maggiori quotidiani.
I voti:
La Repubblica: Bardi 7,5; Peda 6,5 (dal 43′ p.t. Diakité 6), Bani 7, Ceccaroni 6,5; Pierozzi 6,5, Segre 7, Ranocchia 6,5 (dal 28′ s.t. Blin s.v.), Augello 7; Le Douaron 6,5 (dal 28′ s.t. Corona 6,5), Gyasi 6 (dal 19′ s.t. Palumbo 6); Pohjanpalo 6,5 (dal 19′ s.t. Brunori 6)
Giornale di Sicilia:
La Gazzetta dello Sport: Bardi 7; Peda 6 (dal 43′ p.t. Diakité 6.5), Bani 6, Ceccaroni 7; Pierozzi 6,5, Segre 6.5, Ranocchia 5,5 (dal 28′ s.t. Blin 6), Augello 6.5; Le Douaron 5 (dal 28′ s.t. Corona 5,5), Gyasi 6.5 (dal 19′ s.t. Palumbo 5.5); Pohjanpalo 6 (dal 19′ s.t. Brunori 5,5)
Corriere dello Sport: in aggiornamento