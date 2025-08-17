Mutti: “Bari? Credo intenda da andare in A, ma il Palermo viaggia al di sopra delle altre”

“Bari? Credo che nelle intenzioni ci sia andare in Serie A“. Questo il parere di Bortolo Mutti, intervistato da Tuttomercatoweb su vari temi, tra cui la prossima Serie B.

“La B, escluso il Palermo che viaggia al di sopra delle altre, non dà spazio a cullarti del passato ma devi essere deciso ad affrontare il campionato al massimo. Penso che il Bari abbia fatto tesoro degli errori del passato”, ha detto.

Poi, l’opinione su Caserta. “È un ragazzo che può gestire anche l’ambiente. L’ho avuto all’Atalanta ed era allenatore già in campo. Viene da esperienze toste ed è pronto per una grande ambiziosa come il Bari. Può fare bene”, conclude.



