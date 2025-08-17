GdS – “Palermo, frenata Klinsmann. Ora tutto su Joronen”

Niente da fare per Klinsmann, in pole c’è Joronen. Questa la sintesi dell’edizione odierna del Giornale di Sicilia che fa il punto sul mercato dei portieri e sulle trattative.

Il club romagnolo richiede una cifra vicina a 1,8 milioni di euro per liberare il portiere statunitense, mentre i rosanero hanno presentato un’offerta pari a un milione di euro più due bonus da 250 mila euro ciascuno, per un totale potenziale di circa 1,5 milioni al verificarsi di tutte le condizioni previste.

Tale proposta, sebbene rilevante, è stata ritenuta insufficiente dal Cesena, che non sembra disposto a scendere a compromessi. La situazione attuale è quindi in stallo e non si registrano segnali di rilancio da parte del Palermo, anche perché la dirigenza di Viale del Fante ha già individuato un’alternativa concreta.





Si tratta dello svincolato Joronen, che torna prepotentemente in cima alle preferenze per difendere la porta rosanero. Il portiere finlandese ha infatti raggiunto un’intesa di massima con il club per un contratto annuale con opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. Al momento questa sarebbe la soluzione più probabile.