Malagò: “La Sicilia fa fatica con l’impiantistica, ma nulla è precluso”

Parla Giovanni Malagò. Il presidente del Coni è stato a Palermo per firmare un protocollo d’intesa in merito alle indagini di violenza sugli abusi sessuali in collaborazione con la Procura Generale dello Sport, la Procura di Palermo e di Messina.

Malagò ha parlato dei problemi delle strutture sportive siciliane, lasciando la porta aperta a una possibile inclusione del Barbera a Euro 2032: “L’impiantistica è uno dei crucci della regione. La Sicilia fa più fatica insieme ad altre regioni del Sud Italia. Sono anni che sostengo che senza i grandi eventi sportivi non se ne viene a capo. Se ci sono delle amministrazioni comunali con delle società sportive che gestiscono, che si dimostrando essere disponibili a sostenere a fronte di qualche altro supporto è chiaro che nulla è precluso“.