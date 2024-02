Palermo, serve il dodicesimo uomo in campo: i tifosi rispondono ‘presente’

La tifoseria rosanero ha sempre fatto sentire il proprio amore verso la maglia, la squadra e i calciatori. Il desiderio di rivedere dopo anni una piazza così importante e storica nella massima serie calcistica italiana ha spinto i tifosi del Palermo ad affollare non solo gli spalti del “Barbera” ma anche tanti altri stadi della Serie B.

Il Palermo si trova al secondo posto nella classifica totale degli spettatori presenti allo stadio in partite casalinghe: ben 262.545 totali in 12 partite giocate al “Barbera”. Solo la Sampdoria ha fatto meglio dei rosanero, riuscendo a portare allo stadio 269.025 tifosi totali in 12 partite casalinghe. Importante anche il dato sulla media di spettatori presenti nelle partite di campionato giocate in casa: 21.879 i palermitani presenti in media allo stadio tra le mura amiche del “Barbera”. Anche in questa speciale classifica i rosanero si piazzano alle spalle della Samp, che può vantare una media di 22.419 sostenitori quando scende in campo al “Ferraris”.

I tifosi palermitani, sin dall’inizio della stagione, non hanno mai fatto mancare il loro supporto anche in trasferta. Davvero impressionante infatti è il dato che riguarda la partecipazione dei tifosi rosanero lontano dalle mura amiche: il totale ammonta alla notevole cifra di 12.630 tifosi totali considerando le 11 partite in trasferta giocate dal Palermo. La media è di 1.148 tifosi per partita esterna. Statistiche che pongono la squadra di Corini al secondo posto in classifica tra le squadre che portano più tifosi in trasferta, ancora una volta alle spalle della Sampdoria.

Numeri che sono destinati ad aumentare ancora considerato l’esodo dei tifosi palermitani previsto anche per la prossima trasferta contro la FeralpiSalò. Il settore ospiti del “Garilli”, andato a ruba già da giorni, conta 1.454 biglietti venduti e un altro migliaio è stato messo a disposizione dei tifosi palermitani all’interno del rettilineo centrale dei settori 3, 4 e 5. Insomma si prospetta un’altra giornata dal cielo tinto di rosa e di nero, anche lontano dal capoluogo siciliano.

LEGGI ANCHE

FERALPISALÒ – PALERMO, LE DICHIARAZIONI DI CORINI

FERALPISALÒ – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI