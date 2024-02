Corini: “Il Palermo ha avuto le palle nel momento delicato. Traorè…”

Parla Eugenio Corini. L’allenatore del Palermo interviene in conferenza stampa per presentare la sfida contro la FeralpiSalò. Ai rosanero serve la vittoria per dare continuità alla più bella prestazione della stagione. Il tecnico parla dell’impatto dei nuovi acquisti, sottolineando l’importanza di avere un alto livello di competizione nell’organico.

ORE 14.35 – “Contro la FeralpiSalò è fondamentale, può definire un percorso. Abbiamo piena consapevolezza dell’importanza della gara. Dopo Cittadella abbiamo ricominciato da capo. Ora dobbiamo fare una prestazione importante contro un avversario in piena salute, lo ha dimostrato anche nell’ultima partita. Zaffaroni sta facendo un ottimo lavoro. Noi abbiamo bisogno di quel qualcosa in più, voglio vedere miglioramenti. Non possiamo accontentarci di una buona prestazione”.

ORE 14.38 – “Abbiamo avuto alti e bassi, un inizio straordinario poi un periodo negativo. Nelle ultime otto partite siamo in linea con un campionato al vertice. La squadra si è riassestata, dobbiamo scontare quel periodo negativo. Le avversarie sono forti, si sono rinforzate a gennaio. Abbiamo acquisito consapevolezza e volontà, voglio vedere una crescita di partita in partita. Possiamo fare ancora tante cose in questo percorso”.

ORE 14.40 – “Anche quest’anno abbiamo cambiato tanti giocatori. Penso che i nuovi acquisti ancora non siano completamente integrati, sono facilitati dall’organizzazione del gruppo. Nel momento delicato questa squadra ha avuto le palle di giocarsi le partite, siamo stati coraggiosi. Possiamo migliorare, è un percorso che va seguito sempre. Bisogna capire meglio certi momenti”.

ORE 14.43 – “Ho quattro esterni con caratteristiche definite, valuto lo stato di forma e il piano gara. Le punte esterne ci possono far saltare il ‘tappo’, noi abbiamo giocatori con le caratteristiche giuste. La FeralpiSalò ha costruito questo percorso con la vittoria contro la Cremonese, una delle più forti del campionato; sono una squadra in fiducia”.

ORE 14.45 – “In trasferta è mancato qualcosa. Il “Barbera” è diventato un fattore decisivo, dobbiamo fare così anche fuori casa. Serve tornare a vincere, abbiamo la volontà di sfruttare al meglio questa occasione. Chaka sta bene, è sveglio e attento, è stato accolto bene dal gruppo; ci darà una mano”.

ORE 14.47 – “Stulac è un giocatore importante, in questo momento ho fatto altre scelte, lo vedo alternativo a Gomes. Il centrocampo si sta consolidando, riusciamo a ruotare meglio con un dinamismo diverso. Ho bisogno di tutti, serve disponibilità, bisogna accettare di giocare meno degli altri. Non posso dare lo stesso spazio a tutti, ma ho stima per tutti. I ragazzi devono lottare per guadagnarsi il loro spazio”.

ORE 14.49 – “Mancuso? Ha dovuto fare un intervento, è rimasto a riposo. Vediamo come sta, ho l’idea di convocarlo ma dipende da lui. Tutti i giocatori mi stanno mettendo in difficoltà, spesso scelgo la formazione la mattina delle partite, il livello di competizione è molto alto”.

ORE 14.51 – “Palle inattive? Difendiamo con un castello a zona, bisogna attaccare la palla. Affrontiamo squadre con tanti saltatori, noi dobbiamo coprire Pigliacelli, facendo densità”.

ORE 14.52 – “Sentivamo di dover tornare a vincere in casa, abbiamo consolidato questo atteggiamento. Si crea quel clima che aiuta a esprimere le migliori qualità. Disagi al “Barbera”? La società è consapevole e sta lavorando per migliorare la situazione”.

